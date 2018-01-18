Перестрелка в Волгограде: есть погибшие и раненые

Один человек погиб и трое получили ранения в ходе перестрелки на юге Волгограда (Красноармейский район). На место выехали сотрудники полиции.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы регионального главка МВД Антон Корнаухов, выстрелы были слышны между дворами по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе около 19:00 по московскому времени.

Установлено, что в результате перестрелки погиб молодой человек, 1993 года рождения, еще трое участников с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

На месте работает оперативно-следственная группа. Мотивы стрелявших и подробности инцидента выясняются.

Как сообщают "Вести. Дежурная часть", конфликт произошел между двумя компаниями мужчин возле кафе на юге города. Стрелявшие скрылись с места преступления на черном внедорожнике.

По факту перестрелки заведено уголовное дело.