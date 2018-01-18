Представители Украины и Донбасса обменялись списками пленных

Представители Украины и самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик обменялись списками военнопленных.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.

По ее словам, это произошло во время заседания рабочей группы.

Кобцева подчеркнула, что в обеих республиках ждут от Киева ответа по спискам военнопленных.