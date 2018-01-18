МЧС предупреждает: в Москве и Подмосковье резко сменится погода

Для москвичей и жителей Подмосковья экстренное предупреждение от МЧС: в регионе ожидают сильный ветер, метель и гололед. При этом ветер усилится порывами до 17 метров в секунду.

Сильный ветер с метелью и переметами на дороге сохранятся до конца 19 января, предупреждает столичный главк МЧС России. При непогоде будет наблюдаться ухудшение видимости, снежные заносы на дорогах, образование заторов и увеличение количества ДТП. Не исключен и повал деревьев, падение слабо укрепленных рекламных конструкций и повреждение линий электропередачи.

Практические рекомендации от московских спасателей: соблюдать скорость и дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений. Кроме того, не стоит парковать автомобили под нависающими конструкциями и рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется надевать на себя одежду со светоотражающими элементами. Так они будут заметнее при переходе дороги для водителей автотранспорта.

Ранее снегопад добавил работы врачам скорой медпомощи в Калининграде. За сутки к ним за помощью обратились более 70 человек. Это в полтора раза больше, чем обычно. Преобладают переломы и вывихи.