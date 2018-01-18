Жириновский о танцующих курсантах: "Это нормально, пусть танцуют"

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР и лидер партии Владимир Жириновский намеревается обратиться к генпрокурору России Юрию Чайке по поводу инцидента с видео, на котором курсанты Ульяновского института гражданской авиации танцуют в полуобнаженном виде.

Как отмечает РИА Новости, Жириновский считает, что наказывать курсантов за танцы в полуобнаженном виде не надо, но для общей пользы в высших учебных заведениях можно было бы организовывать "танцевальную паузу".

"Я единственный дал телеграмму министру транспорта Соколову, губернатору Морозову в Ульяновск, ректору этого вуза, завтра дам телеграмму генеральному прокурору, — пообещал Жириновский. — Я уже видел отклики в интернете, большинство — "за". Это нормально все, пусть ребята танцуют".

Речь идет о видео, на котором раздетые курсанты Ульяновского института гражданской авиации танцуют в помещениях общежития. Видео было снято еще осенью, однако в Интернете появилось только сейчас.