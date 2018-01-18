Тренер "МанЮнайтед" Моуриньо дал согласие на трансфер Роналду

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо положительно отнесся к идее перехода португальской звезды мадридского "Реала" Криштиану Роналду в стан "красных дьяволов".

Известно, что специалист уже дал свое согласие на готовящуюся сделку, а руководство "МЮ" приступило к детальной проработке вероятного трансфера, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на La Sexta. В клубе хотят воспользоваться конфликтом игрока с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом и вернуть в свои ряды португальца, выступавшего за манкунианцев с 2003 по 2009 год.

Сам Роналду выделил вариант продолжения своей карьеры в "Манчестере" как приоритетный, отметая все остальные предложения.

Напомним, что ссора футболиста с боссом мадридцев произошла после того, как Роналду попросил пересмотра своего личного соглашения с клубом в пользу увеличения зарплаты, Перес дал согласие, однако не выполнил своего обещания. Звездный футболист обиделся и заявил о своем желании покинуть "Реал".