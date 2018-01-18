Папа римский помог упавшей с лошади женщине

Находящийся с визитом в Чили Папа римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейской. Запись инцидента была тут же опубликована в социальных сетях.

Как уточняет РИА Новости, понтифик ехал по улицам города Икике, когда лошадь одной из полицейских, видимо, напуганная криками толпы, вышла из-под контроля и сбросила женщину прямо рядом с машиной понтифика. Водителю даже пришлось резко отворачивать в сторону. Увидев происшедшее, Папа Франциск нарушил протокол, остановил автомобиль, спустился вниз и подошел к лежащей на земле женщине, чтобы узнать о ее самочувствии.

Как стало известно позднее, при падении женщина получила травму и была госпитализирована.

По завершении визита в Чили Папа римский отправится в Перу.