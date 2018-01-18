Футбольный "Ростов" подписал контракт с Сигурдссоном из "Фулхэма"

Футбольный клуб "Ростов" приобрел игрока сборной Исландии и английского "Фулхэма" Рагнара Сигурдссона. Известно, что футболист подписал полноценный контракт с командой из Ростова-на-Дону, находясь в статусе свободного агента.

"Очень рад оказаться в "Ростове", где уже играют мои товарищи по национальной сборной, — делится игрок своими впечатлениями официальному сайту клуба. – Я много наслышан о хорошей атмосфере в команде и уверен – это правильное для меня решение. Теперь я сделаю все, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. Верю, что у нас все получится".

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ФК «Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона в наш клуб!



31-летний футболист подписал полноценный контракт с «Ростовом». pic.twitter.com/zcCfrmI2kt — Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2018 г.

"Желто-синие" – не первый клуб в России для исландца. На первую половину чемпионата страны он был арендован у "Фулхэма" казанским "Рубином", а с 2014 по 2016 год Сигурдссон провел в составе "Краснодара".