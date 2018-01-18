Российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата Европы в Москве

В Москве на проходящем чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар победу одержала российская пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Примечательно, что по итогам короткой программы россияне занимали пятую строчку, однако во время произвольной программы улучшили свои показатели. Их общий результат составил 221,60 балла.

При этом отметим, что помимо данного тандема, на пьедестале также расположились еще две пары фигуристов из России. Второе место заняли чемпионы сочинской Олимпиады-2014 Ксения Столбова и Федор Климов, набравшие 211,01 балла. Третья позиция осталась за Натальей Забияко и Александром Энбертом (210,18).

Благодаря этой победе Тарасова и Морозов смогли защитить титул чемпиона Европы. В 2016 году они также праздновали успех на континентальном первенстве.