Прокуратура: нефтепровод под Саратовом мог загореться из-за нарушений правил эксплуатации

Прокуратура: нефтепровод под Саратовом мог загореться из-за нарушений правил эксплуатацииЧитайте нас в Telegram
Авария на магистральном нефтепроводе в Саратовской области может быть связана нарушением правил его эксплуатации, поскольку внешнему воздействию он не подвергался. Такое мнение высказал журналистам заместитель прокурора области Александр Галузин.
"Если нефтепровод лежит на глубине нескольких метров, значит, его никто не повредил, — цитирует зампрокурора РИА Новости. — Сегодня уже известно, что никакого внешнего воздействия не было, значит, это какая-то другая причина, возможно, нарушение в эксплуатации, возможно, повышенное давление. Для этого нужны будут специалисты, другие надзорно-контрольные органы, которые мы будем привлекать для этой работы".
По данному факту назначена прокурорская проверка, которая, в первую очередь, будет касаться причин аварии. На месте работают следователи полиции, которые дадут свою уголовно-правовую оценку.
По данным ТАСС, ориентировочная площадь пожара под Саратовом составила 7,5 тысячи квадратных метров. В результате прорыва нефтепровода "Куйбышев — Тихорецк" произошел разлив нефтепродуктов в объеме до 2 тысячи кубометров с последующим пожаром на общей площади 1 тысячи квадратных метров. Пожар, возникший в домах, полностью потушен. Из домов были эвакуированы 12 человек.
-
Богатые тоже бьются: новейший Bentley превратили в груду металла!
- Все новинки автосалона в Детройте - в прямом эфире!
- Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию
- Новый седан от Kia оказался конкурентом Lamborghini Aventador
- Российские инженеры представили новый турбомотор
-
Купание на Крещение - не церковная, а народная традиция
- Ураганы в Европе переворачивают фуры и уносят людей. Видео
- YouTube объявил войну поедателям капсул для стирки
- Прорванная труба уничтожила рукописи Стивена Кинга
- Рыбаки спрыгнули в воду за секунду до столкновения с катером. Видео
- Том Харди нашел дом уличным щенкам
-
Эволюция облака: от технологий — к экосистемам
- ВЭБ заработал пенсионерам 150 млрд рублей
- Рост ВВП Китая ускорился до 6,9% в 2017 году
- Рейтинг Трампа: 10 самых фейковых новостей
- Госдума разрешит МФЦ принимать платежи от граждан
- ФБР расследует "нечестные миллионы" Клинтон
-
МИД РФ: закон о реинтеграции Донбасса - подготовка к войне
- В РФ могут расширить список СМИ-иноагентов
- Лавров: в угоду конъюнктуре нельзя давить на Иран
- Жириновский предложил американским хакерам помочь ему на выборах
- Трамп сомневается в успехе его разговора с Ким Чен Ыном
-
Лайнер едва не скатился в море
- Клип будущих летчиков заинтересовал Росавиацию
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
-
Певица попала на деньги, купив квартиру в Испании
- Как защитить дом от воров
- Названы районы Москвы со стабильными ценами на жилье
- Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
- Прокуратура требует снести элитную резиденцию
-
Бомжи по решению суда
- Владельцы столичных ресторанов захватывают городские парковки
- Москва может отказаться от мусоропроводов
- Прораб-интеллигент собирает деньги с жильцов под честное слово
- Элитный самострой вырос в Москворецком парке
- В Москве перехватили 60 тонн нелегальных сигарет
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
Сырая вода - главный ЗОЖ-тренд 2018 года
- Семь способов помочь усталым глазам
- Есть вопрос: почему от алкоголя болит голова
- 5 способов избежать развода, в которые верят ученые
- Опасен ли Тамифлю: редкое осложнение встревожило пациентов
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Скоро стримеры станут богаче благодаря Refereum
- Сенсация: исследование доказало, что геймеры - нормальные люди
- У Steam появился конкурент на блокчейне
- Новое кино с Николасом Кейджем снимают для VR
- Саудовская Аравия отменила запрет на кинотеатры спустя 35 лет
-
Фазы Луны никак не связаны с крупными землетрясениями
- Составлена карта движения 10 тысяч звёзд в центре Галактики
- Уроки на открытом воздухе повышают продуктивность обучения
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Живые богини Непала
- Как Россия не колонизировала Новую Гвинею
- Радостную встречу петуха со своей хозяйкой показали на видео
- Стену из "Игры престолов" нашли в Якутии
- Как якорь удерживает на месте огромный корабль?
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
10 городов с самой низкой стоимостью жизни в 2018 г.
"Движение вверх" c 2 миллиардами рублей - в топ-5 за всю историю
Цымбалюк-Романовская обжаловала развод с Джигарханяном
Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце
Беспилотник впервые помог спасти утопающих
Селфи в "Фейсбуке" помогло раскрыть убийство
Самый расслабленный коала покорил Интернет. Видео
Наблюдатель из миссии ОБСЕ погиб в Краматорске
60 минут. США готовят атаку на Россию
Насекомоядные растения спасут корабли от "прилипал"
Племянница Олега Яковлева воюет за три квартиры с его вдовой
Фэнтези для взрослых: первые отзывы на фильм "Скиф"
Знаковые места для крещенских купаний в Москве и Подмосковье
Ляпы и ошибки в "Маше и Медведе"
Шаг на пути к мечте: "Синяя птица" ищет новых юных участников проекта
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере