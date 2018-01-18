Прокуратура: нефтепровод под Саратовом мог загореться из-за нарушений правил эксплуатации

Авария на магистральном нефтепроводе в Саратовской области может быть связана нарушением правил его эксплуатации, поскольку внешнему воздействию он не подвергался. Такое мнение высказал журналистам заместитель прокурора области Александр Галузин.

"Если нефтепровод лежит на глубине нескольких метров, значит, его никто не повредил, — цитирует зампрокурора РИА Новости. — Сегодня уже известно, что никакого внешнего воздействия не было, значит, это какая-то другая причина, возможно, нарушение в эксплуатации, возможно, повышенное давление. Для этого нужны будут специалисты, другие надзорно-контрольные органы, которые мы будем привлекать для этой работы".

По данному факту назначена прокурорская проверка, которая, в первую очередь, будет касаться причин аварии. На месте работают следователи полиции, которые дадут свою уголовно-правовую оценку.

По данным ТАСС, ориентировочная площадь пожара под Саратовом составила 7,5 тысячи квадратных метров. В результате прорыва нефтепровода "Куйбышев — Тихорецк" произошел разлив нефтепродуктов в объеме до 2 тысячи кубометров с последующим пожаром на общей площади 1 тысячи квадратных метров. Пожар, возникший в домах, полностью потушен. Из домов были эвакуированы 12 человек.