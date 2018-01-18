Один убит, трое в коме: после стрельбы в Волгограде возбуждено уголовное дело

Нападение на отдыхавших в волгоградском кафе нескольких мужчин. Когда они покинули заведение, в 30 метрах от кафе неизвестные расстреляли их и огнестрельного оружия и нанесли ножевые ранения. Один мужчина погиб. Трое раненых находятся в коме.

Все произошло в Красноармейском районе города на Волге, сообщает РИА Новости. В результате нападения погиб 24-летний мужчина, подтвердила представитель следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Предположительно, между двумя группами отдыхавших в кафе возник конфликт. Разбираться они вышли на улицу. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых.

После событий у волгоградского кафе возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".