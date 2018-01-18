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18 января 201822:57

Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире
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Президент США Дональд Трамп, говоря о намерениях возвести на мексиканско-американской границе физический барьер,
назвал Мексику самой опасной в мире страной.

Об этом глава американской администрации написал в своем аккаунте в Twitter.

Он заявил, что стена нужна для безопасности США, чтобы поставить заслон потоку наркотиков, подчеркнув, что барьер на границе также помешает сделке по иммиграционной реформе между республиканцами и демократами в Конгрессе.

Строительство стены между США и Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее постройке он подписал еще 25 января 2017 года, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В начале января Трамп запросил 18 миллиардов долларов на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через 10 лет.

Мексика регулярно возглавляет или фигурирует в первых строчках самых опасных государств мира в разных исследованиях, в первую очередь, благодаря разгулу организованной преступности, в частности, влиятельных наркокартелей, поделивших всю страну на зоны влияния.

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