Все пострадавшие в перестрелке в Волгограде остаются в тяжелом состоянии

Вооруженное нападение на компанию мужчин произошло на юге Волгограда, когда те выходили из кафе. Злоумышленники пустили в ход пистолеты и ножи, в результате серьезные травмы получили четыре человека, один из них — 24-летний Илья Л. — скончался по пути в больницу. Его приятелей в приемный покой доставили на попутных машинах. Местные жители сняли на видео место ЧП.

Конфликт завязался около 19:00 примерно в 30 метрах от кафе на проспекте Героев Сталинграда. Стоило компании выйти из заведения, как на них набросились подъехавшие на черном джипе злоумышленники. Звуки стрельбы были слышны в соседних дворах, жители которых и вызвали на место полицию. Однако к моменту приезда стражей порядка нападавшие скрылись, оставив на асфальте поверженных противников.

24-летний Илья, по данным "Блокнота Волгограда", получил проникающее ранение грудной клетки, левой паховой области, а также правой поясничной области и скончался в карете скорой помощи. У 35-летнего Михаила М. диагностировано слепое огнестрельное ранение левого бедра, левой кисти, резаная рана левого бедра, у 43-летнего Вагифа А. — колото-резаная рана бедер с повреждением сосудистого пучка. Его 35-летний брат тоже получил ножевые ранения бедер и потерял много крови. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

По факту перестрелки заведено уголовное дело, полицейские ищут скрывшихся преступников. На месте, как видно на кадрах, работают следователи. Ход дела курирует первый заместитель руководителя регионального управления СКР.