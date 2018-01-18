КХЛ. "Спартак" в дерби победил "Динамо", "Локомотив" в овертайме дожал "Северсталь"

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжился несколькими матчами. Один из самых принципиальных поединков дня состоялся в Москве, где "Динамо" встречалось со "Спартаком".

Счет в начале поединка открыли динамовцы, когда отличился Михаил Варнаков. Ответить "красно-белые" смогли лишь в середине второго периода усилиями Райана Стоу, однако через минуту хозяева вновь вели – отличился Иван Игумнов. Но подопечные Вадима Епанчинцева за десять минут забили сразу четыре ответные шайбы, повели 5:2, и, кажется, предрешили исход поединка в свою пользу. Хоккеисты "Динамо" смогли сократить свое отставание в счете до одной шайбы, однако зацепиться за ничью и овертайм не успели – 5:4, победа "Спартака".

Еще один результативный матч прошел в Череповце, где местная "Северсталь" на пару с "Локомотивом" забили в ворота друг друга 11 голов. Основное время поединка завершилось со счетом 5:5, а победитель был выявлен только в овертайме – решающую шайбу забил железнодорожник Брэндон Козун, тем самым принеся победу "Локомотиву" со счетом 6:5.

Из остальных игр "регулярки" КХЛ отметим разгром питерским СКА "Адмирала" из Владивостока (7:2), минимальный успех "Сибири" над "Ладой" (1:0), выездную победу "Куньлуня" над минским "Динамо" (3:1), а также победу хабаровского "Амура" в гостях у рижского "Динамо" (4:3).