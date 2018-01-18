Восстановлено движение по автодороге в районе аварии на нефтепроводе под Саратовом

Движение по трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, которая проходит через село Красноармейское Саратовской области, восстановили вечером 18 января. Как сообщалось ранее, автодорога была перекрыта после аварии на нефтепроводе. На трассе произошел разлив нефти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда областного правительства Александра Буренина.

Движение восстановили полностью около 23:00, сообщил Буренин.

Выход нефти и возгорание произошли на принадлежащем "Транснефти" магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк возле села Красноармейское. Вытекло около двух тысяч кубометров топлива, пламя распространилось на площади в тысячу квадратных метров и перекинулось на жилые дома.

В результате ЧП пострадали восемь частных домов, из которых два теперь непригодны для проживания, сообщили в районной администрации. Пожар, охвативший жилые дома, полностью потушили. Жертв среди населения нет.