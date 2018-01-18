Баскетбол. "Химки" разгромили "Олимпиакос" в Евролиге

Подмосковные "Химки" в рамках 19-го тура баскетбольной Евролиги на своем паркете принимали греческий "Олимпиакос" – одного из лидеров турнира. Не уступив ни в одной четверти, химчане одержали крупную победу со счетом 82:54. Самым результативным баскетболистом игры стал россиянин Алексей Швед: он набрал 19 очков, сделал семь ассистов и три подбора.

После одержанной победы подопечные Георгиоса Барцокаса расположились на седьмой позиции в группе (11 побед, 8 поражений), греческий клуб – на втором месте (13/6). Лидерство в турнире продолжает сохранять московский ЦСКА, при этом имеющий матч в запасе.

Следующий поединок в Евролиге "Химки" проведут с испанской "Валенсией". Выездная игра состоится 26 января.