Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

США и другие страны, поставляющие вооружение ВСУ, подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации. Вооружающие украинских военных страны Лукашевич назвал соучастниками военных преступлений, пишет РИА Новости.

Украинский батальон "Азов" (запрещен в РФ) располагает купленными у американской компании вооружениями, в том числе противотанковыми комплексами TOW, сообщил постпред, сославшись на информацию НПО "Атлантический совет". Кроме того, с апреля 2017 года компания AirTronic поставляет Киеву ручные гранатометы.

С начала 2018 года на границах некоторых районов Донецкой и Луганской областей трижды появлялись тяжелые американские беспилотники Global Hawk и один раз — самолет-разведчик Boeing Р-8А, добавил Лукашевич.