Назарбаев обсудил с Трампом Россию и холодную войну

16 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом. Рассказывая о ходе переговоров, Назарбаев заявил, что в числе прочих тем обсуждения были и непростые отношения России и США.

Такие "нулевые" отношения, скатывающиеся к холодной войне, не приведут "ни к чему хорошему", — подчеркнул Назарабаев на пресс-конференции, посвященной итогам его визита в США. Никому не нравится балансировать на грани ядерной угрозы, отметил он.

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"Россия — наш сосед, партнер и союзник, с которым у нас очень большие контакты в торговле", — приводит слова президента Казахстана агентство "Интерфакс". О том, что от войны США и России не приходится ждать ничего хорошего, шла речь на переговорах с Трампом, сказал Назарбаев.