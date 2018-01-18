"Спартак" подтвердил разрыв крестообразных связок у Джикии

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия в товарищеском матче против китайского "Шанхая" (0:1) получил серьезную травму, покинув поле на носилках. Худшие прогнозы в отношении по травме игрока подтвердились – у футболиста "красно-белых" разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Как сообщил глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, теперь Джикии предстоит операция на колене, однако о сроках дальнейшего восстановления пока не сообщается.

Напомним, что Джикия является игроком сборной России. Полученная травма может лишить футболиста возможности принять участие в чемпионате мира по футболу-2018.