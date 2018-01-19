Две самые большие в мире атомные субмарины будут уничтожены

"Архангельск" и "Северсталь", две самые большие атомные субмарины в мире, будут утилизированы "Росатомом". Это произойдет после 2020 года.

Обе АПЛ проекта 941 (шифр "Акула") в настоящее время выведены из боевого состава Военно-морского флота России, так как их эксплуатация признана нерентабельной, передает РИА Новости. В 1996 – 1997 годах три субмарины этой серии были выведены из боевого состава из-за нехватки средств.

На сегодняшний день на службе ВМФ остается лишь АПЛ проекта 941У – "Дмитрий Донской", проходивший более чем десятилетний ремонт на "Севмаше". На модернизированной и переоборудованной подлодке ранее прошли испытания баллистической ракеты "Булава". Данная субмарина – головной корабль серии, заложенный в 1976 году и принятый в боевой состав Северного флота России в 1981 году.

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Всего в серии было шесть субмарин. Полное водоизмещение АПЛ проекта 941 составляет 49,8 тысячи тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра.