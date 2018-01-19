Правительственные комиссии Казахстана и Узбекистана начали расследование гибели людей в автобусе

В Казахстан, где при пожаре в автобусе погибли 52 человека, прибыла правительственная комиссия Узбекистана. Представители комиссии во главе с министром по ЧС Узбекистана Равшаном Джураевым прилетели в Актобе (административный центр Актюбинской области) спецбортом из Ташкента вечером 18 января. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на узбекского консула Шухрата Кошабоева.

"В этот же день в акимате Актюбинской области состоялась встреча с представителями государственной комиссии Казахстана по организации расследования обстоятельств возгорания автобуса в Актюбинской области", — сообщил консул.

Сейчас устанавливаются цель выезда жертв трагедии в Россию, маршрут автобуса и причины произошедшего, добавил дипломат. До конца пятницы тела погибших доставят в судебно-медицинскую экспертизу в Актобе.

Как сообщалось ранее, утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана загорелся автобус. В результате пожара погибли 52 гражданина Узбекистана. В автобусе было 57 человек, выжить удалось лишь пятерым.