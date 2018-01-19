ДТП в Рио-де-Жанейро: погиб восьмимесячный ребенок

Жертвой ДТП на набережной Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро стал восьмимесячный ребенок. Пострадали более десяти человек, их госпитализировали. Уточненные данные приводит телеканал Globo.

Как сообщалось ранее, вечером 18 января автомобиль выехал на набережную и врезался в пешеходов. Машина увязла в песке пляжа Копакабана. Вся ее передняя часть разбита. За рулем находился 41-летний Антониу Алмейда. При задержании он заявил полицейским, что у него случился приступ эпилепсии. Водителю предстоит сдать анализы на содержание алкоголя в крови.