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19 января 201809:54

Крещенские купания. Фотолента

Крещенские купания
фото: Михаил Свешников

Православные христиане празднуют Крещение Господне. По старой традиции в ночь на 19 января вода в купели освящается, после чего все желающие могут окунуться три раза и перекреститься. Считается, что вода в купели обладает чудодейственной силой.

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