С 19 января 2018 года "АлтайБизнес-Банк" лишен лицензии. Банк России, издавший соответствующий приказ, отмечает, что "АлтайБизнес-Банк" использовал рискованную бизнес-модель, связанной с кредитованием компаний.

Отмечается, что кредиты выдавались компаниям, имевшим связи с руководством кредитной организации, передает РИА Новости. Таким образом, на балансе формировался значительный объем активов низкого качества. Это создавало угрозу для интересов кредиторов и вкладчиков. Проведя оценку риска, Банк России выявил значительное снижение собственных средств "АлтайБизнес-Банк" и усмотрел основание для принятия мер по предупреждению банкротства.

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1 декабря 2017 года "АлтайБизнес-Банк" по величине активов занимал 512 место в российской банковской системе.