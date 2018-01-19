Экс-футболист ЦСКА Рахимич: чувствую в себе силы для работы в чемпионате России

Бывший футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич отметил, что готов попробовать свои силы в российской премьер-лиге. На его взгляд, он уже имеет необходимый опыт для того, чтобы дебютировать в роли главного тренера.

"Разговоры о том, чтобы возглавить какой-нибудь клуб российской премьер-лиги были, но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА, — сказал Рахимич "Спорт-экспрессу". – Да и чувствовал, что нужно еще подучиться тренерской работе, тогда я не был готов к самостоятельной работе с командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы. Было бы здорово, если бы мне предоставился шанс. В любом случае надо попробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты на это. Желание есть".

Напомним, что босниец выступал за ЦСКА на протяжении 13 лет – с 2001 по 2014 годы, после чего остался в структуре армейцев в качестве тренера детско-юношеской спортивной школы.