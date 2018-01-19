Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг стал участником выборов в сенат США

Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг официально зарегистрирован в качестве участника выборов в сенат конгресса США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт избиркома штата Мэриленд.

30-летний Мэннинг, который решил сменить пол и теперь носит женское имя Челси, стал четвертым участником внутрипартийной гонки среди демократов. Если он победит, то поборется за место сенатора от штата с республиканцем Беном Кардином. Промежуточные выборы в конгресс состоятся в ноябре этого года.

О регистрации участником выборов Мэннинг заявил в своем Twitter. Он разместил свое фото и подпись "теперь официально в бюллетене".