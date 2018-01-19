В ряде городов крещенские купания отменили из-за сильнейшего мороза

Крещенские купания в этом году проходят не во всех регионах России. В некоторых городах их пришлось отменить из-за сильных холодов. Так, в Норильске столбики термометров опустились до пятидесятиградусной отметки. В городе ввели штормовое предупреждение, передает телеканал "Россия 24".

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Купания не состоялись и в Магадане — там на Крещение было около минус сорока. При этом лед в городской бухте был покрыт трещинами, спасатели объявили, что выходить на него опасно.