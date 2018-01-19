Лавров: Запад закрывает глаза на применение боевиками химоружия в Сирии

Запад закрывает глаза на изготовление и применение боевиками отравляющих веществ в Сирии. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании совета безопасности ООН.

Накануне там обсуждали проблему оружия массового поражения, передает телеканал "Россия 24". Глава российского МИДа напомнил, что именно Москва на протяжении трех лет призывала принять резолюцию с осуждением таких преступлений. Но западные коллеги отвергали эти предложения. Россия в очередной раз выступила за созыв конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения. Кроме того, Сергей Лавров предложил создать новый механизм по расследованию химических атак.

Предыдущий механизм по расследованию химических атак подвергся жесткой критике со стороны Москвы. Никто из специалистов так и не побывал на месте применения отравляющих веществ. При этом виновным в этих преступлениях признали Дамаск. Кроме того, на заседании Совбеза затронули проблему участившихся испытаний КНДР. Москва считает важным продление моратория на любые ядерные взрывы, напомнил Лавров.