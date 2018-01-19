"Касперский" требует отменить запрет на свои программы в США

"Лаборатория Касперского" требует отменить запрет на использование своих программ в госорганах США, передает телеканал "Россия 24". Компания направила ходатайство о приостановке решения Министерства внутренней безопасности Штатов.

Как сообщалось ранее, в США сначала рекомендовали государственным компаниям отказаться от продукции "Касперского", затем ее и вовсе запретили на законодательном уровне. Причина — угроза информационной безопасности государства. Американские власти так и не предоставили доказательств каких-либо нарушений со стороны "Лаборатории".