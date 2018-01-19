Число жертв стихии в Европе выросло до десяти

Число жертв урагана "Фредерике" в Европе увеличилось до десяти. Наибольшее число погибших — в Германии: там от стихии скончались 6 человек, передает телеканал "Россия 24". Чаще всего к смерти приводили ДТП - машины переворачивались из-за шквалистого ветра.

Погодные условия в Европе привели к транспортному коллапсу. В Германии приостановили движение поездов по всей стране. Часть дорог закрыты из-за поваленных деревьев. Аэропорты Кельна и Бонна не работают, из воздушной гавани Падерборна эвакуировали людей, там сильно повреждена крыша. В Нидерландах тоже максимальный уровень тревоги. В аэропорту Амстердама отменили все рейсы, железнодорожное движение приостановлено. Синоптики отмечают, что "Фредерике" движется на восток Европы.