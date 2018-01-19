Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 января 201807:02

Число жертв стихии в Европе выросло до десяти

Читайте нас в Telegram

Число жертв урагана "Фредерике" в Европе увеличилось до десяти. Наибольшее число погибших — в Германии: там от стихии скончались 6 человек, передает телеканал "Россия 24". Чаще всего к смерти приводили ДТП - машины переворачивались из-за шквалистого ветра.

Погодные условия в Европе привели к транспортному коллапсу. В Германии приостановили движение поездов по всей стране. Часть дорог закрыты из-за поваленных деревьев. Аэропорты Кельна и Бонна не работают, из воздушной гавани Падерборна эвакуировали людей, там сильно повреждена крыша. В Нидерландах тоже максимальный уровень тревоги. В аэропорту Амстердама отменили все рейсы, железнодорожное движение приостановлено. Синоптики отмечают, что "Фредерике" движется на восток Европы.

Коротко

07:42

Подросток, напавший на школьников в Улан-Удэ, намеренно ранил себя

07:10

Задержан подросток, напавший на школьников и поджегший школу в Бурятии

06:40

В ряде городов крещенские купания отменили из-за сильнейшего мороза

06:21

Ребенок с топором напал на школьников в Бурятии

03:20

В Рио-де-Жанейро автомобиль наехал на пешеходов, 15 человек пострадали

02:30

Буйство стихий в Сирии: снег в Дамаске, шторм на море и песчаная буря в пустыне

22:05

В Москве и Подмосковье резко сменится погода

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Задержан подросток, напавший на школьников и поджегший школу в Бурятии

Задержан подросток, напавший на школьников и поджегший школу в Бурятии

52 минуты назад
Путин окунулся в прорубь на озере Селигер во время крещенских купаний

Путин окунулся в прорубь на озере Селигер во время крещенских купаний

4 часа назад
Турция не позволила США направить отряды курдов на сирийскую границу

Турция не позволила США направить отряды курдов на сирийскую границу

50 минут назад
Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг стал участником выборов в сенат США

Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг стал участником выборов в сенат США

1 час назад
Переезжающим на Дальний Восток работникам будут платить по миллиону рублей

Переезжающим на Дальний Восток работникам будут платить по миллиону рублей

2 часа назад
Главред литовского новостного портала обвинил "российских программистов" в хакерской атаке

Главред литовского новостного портала обвинил "российских программистов" в хакерской атаке

7 часов назад
Шурыгину призывают вывести на чистую воду, а ее насильника вернуть в тюрьму

Шурыгину призывают вывести на чистую воду, а ее насильника вернуть в тюрьму

13 часов назад
Правительственные комиссии Казахстана и Узбекистана начали расследование гибели людей в автобусе

Правительственные комиссии Казахстана и Узбекистана начали расследование гибели людей в автобусе

3 часа назад
Лавров: Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия

Лавров: Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия

5 часов назад
10 городов с самой низкой стоимостью жизни в 2018 г.

10 городов с самой низкой стоимостью жизни в 2018 г.

16 часов назад
"Движение вверх" c 2 миллиардами рублей - в топ-5 за всю историю

"Движение вверх" c 2 миллиардами рублей - в топ-5 за всю историю

17.01.2018 20:15
Цыганское пророчество: Георгий Бурков запрограммировал себя на раннюю смерть

Цыганское пророчество: Георгий Бурков запрограммировал себя на раннюю смерть

17 часов назад
Российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата Европы в Москве

Российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата Европы в Москве

9 часов назад
Цымбалюк-Романовская обжаловала развод с Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская обжаловала развод с Джигарханяном

16 часов назад
Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце

Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце

15.01.2018 09:00
"Цифровое Телевидение" запускает два международных телеканала

"Цифровое Телевидение" запускает два международных телеканала

14 часов назад
Число жертв стихии в Европе выросло до десяти

Число жертв стихии в Европе выросло до десяти

1 час назад
"АлтайБизнес-Банк" лишен лицензии

"АлтайБизнес-Банк" лишен лицензии

2 часа назад
ДТП в Рио-де-Жанейро: погиб восьмимесячный ребенок

ДТП в Рио-де-Жанейро: погиб восьмимесячный ребенок

2 часа назад
Две самые большие в мире атомные субмарины будут уничтожены

Две самые большие в мире атомные субмарины будут уничтожены

3 часа назад
Футболист "Арсенала" Санчес договорился с "Манчестер Юнайтед"

Футболист "Арсенала" Санчес договорился с "Манчестер Юнайтед"

4 часа назад
В Сети появилась еще одна пародия на фривольный танец ульяновских курсантов

В Сети появилась еще одна пародия на фривольный танец ульяновских курсантов

4 часа назад
В США в авиакатастрофе погиб оппозиционный политик из Зимбабве

В США в авиакатастрофе погиб оппозиционный политик из Зимбабве

4 часа назад
РФС объяснил ФИФА ситуацию с пропавшими допинг-пробами

РФС объяснил ФИФА ситуацию с пропавшими допинг-пробами

5 часов назад
"Сегодня мы все - Оливер": что ждет Сербию и Косово после убийства Ивановича?

"Сегодня мы все - Оливер": что ждет Сербию и Косово после убийства Ивановича?

5 часов назад
Буйство стихий в Сирии: снег в Дамаске, шторм на море и песчаная буря в пустыне

Буйство стихий в Сирии: снег в Дамаске, шторм на море и песчаная буря в пустыне

5 часов назад
UFC рассматривает возможность проведения нескольких турниров в России

UFC рассматривает возможность проведения нескольких турниров в России

5 часов назад
Кубок Испании. "Реал" добыл победу над "Леганесом" в концовке матча

Кубок Испании. "Реал" добыл победу над "Леганесом" в концовке матча

6 часов назад
В Саратовской области потушили пожар на нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк

В Саратовской области потушили пожар на нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк

6 часов назад
Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

7 часов назад
Назарбаев обсудил с Трампом Россию и холодную войну

Назарбаев обсудил с Трампом Россию и холодную войну

7 часов назад
Новая камера Hasselblad делает фото "весом" 2,4 гигабайта

Новая камера Hasselblad делает фото "весом" 2,4 гигабайта

12 часов назад
60 минут. США готовят атаку на Россию

60 минут. США готовят атаку на Россию

13 часов назад
2 366
Great Wall будет выпускать электромобили под новым брендом

Great Wall будет выпускать электромобили под новым брендом

14 часов назад
В модельном ряду Datsun появился новый компактный кроссовер

В модельном ряду Datsun появился новый компактный кроссовер

15 часов назад
Племянница Олега Яковлева воюет за три квартиры с его вдовой

Племянница Олега Яковлева воюет за три квартиры с его вдовой

17 часов назад
Фэнтези для взрослых: первые отзывы на фильм "Скиф"

Фэнтези для взрослых: первые отзывы на фильм "Скиф"

18 часов назад
Мать пыталась продать девственность 13-летней дочери за полтора миллиона

Мать пыталась продать девственность 13-летней дочери за полтора миллиона

19 часов назад
Знаковые места для крещенских купаний в Москве и Подмосковье

Знаковые места для крещенских купаний в Москве и Подмосковье

20 часов назад
Ляпы и ошибки в "Маше и Медведе"

Ляпы и ошибки в "Маше и Медведе"

21 час назад
Шаг на пути к мечте: "Синяя птица" ищет новых юных участников проекта

Шаг на пути к мечте: "Синяя птица" ищет новых юных участников проекта

17.01.2018 13:01
248
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

12.01.2018 22:28
Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

11.01.2018 23:10