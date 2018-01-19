В ООН признали, что проблема сексуальных домогательств существует

В ООН признали наличие проблемы сексуальных домогательств. Об этом рассказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Он заявил, что руководству известно о неподобающем поведении некоторых сотрудников, и для решения проблемы делается все возможное, передает телеканал "Россия 24".

О сексуальных домогательствах в ООН накануне сообщила газета The Guardian. В ней авторы приводят свидетельства тех, кто работает в организации. Они заявили, что боятся докладывать о случаях насилия из-за возможного увольнения. По их мнению, руководство ООН не уделяет внимания проблеме, и преступные инциденты в офисах организации по всему миру остаются безнаказанными.



