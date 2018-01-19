Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в экстремальных условиях

Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания, передает телеканал "Россия 24". Машины привезли в Якутию, чтобы проверить, как они будут работать при сильных морозах, а также в условиях полярной ночи.

Пилоты управляли вертолетами в экстремальных режимах. Так, двигатели запускали — и без прогрева сразу поднимали машины в воздух. Испытания проводились при температурах, близких к минус пятидесяти. Пилоты отмечают простоту управления этими вертолетами и их безопасность.