В Бурятии 10-летний мальчик с топором напал на детей, а затем поджег школу

Следователи проверяют информацию о нападении на школу в Улан-Удэ. В МВД Бурятии сообщили, что в школу в поселке Сосновый бор ворвался десятилетний мальчик с топором. Инцидент произошел утром 19 января, уточняет телеканал "Россия 24".

Ребенок ранил нескольких детей, а затем поджег школу.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются. Здание, по данным региональных СМИ, сильно пострадало от огня. Возгорание было потушено, сообщает РИА Новости, от огня и дыма никто не пострадал.