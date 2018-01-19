В Бурятии от атаки школьника с топором пострадали два ребенка и учительница

В Улан-Удэ ребенок с топором напал на учеников в школе. В результате пострадали два ребенка, учительница и сам нападавший. У них колото-резаные ранения.

Двое пострадавших находятся в военном госпитале поселка Сосновый Бор, их оперируют. Нападавший ученик госпитализирован в больницу скорой помощи в Улан-Удэ.

Сообщается, что мальчик поджег школу. Была проведена эвакуация 500 человек, передает ТАСС. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, его удалось потушить за несколько минут.

На месте ЧП работают следователи и полиция. Туда же направился районный прокурор. Руководитель Бурятии Алексей Цыденов держит ситуацию на контроле.

Подробности инцидента выясняются. Версии разнятся: так, РИА Новости сообщает о трех нападавших, проникших в бурятскую школу под видом учеников. Агентство уточняет, что сначала злоумышленники бросили в классную комнату, где занимались семиклассники, зажигательную смесь, а затем наносили удары топором по тем, кто выбегал из кабинета.