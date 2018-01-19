Бучневич тремя очками принес победу "Рейнджерс" над "Баффало" в НХЛ

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин в поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз" принес победу своему клубу в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. "Коламбус" после гола Джордана Шредера вел в счете большую часть матча, но шайба другого россиянина – форварда "шерифов" Александра Радулова, за две минуты до конца игры перевела ее в овертайм. Примечательно, что шайба Панарина стала победной для его клуба после того, как свой удар смазал именно Радулов.

Еще один хоккеист из России – нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал главным героем матча его команды против "Баффало Сэйбрз". Поединок закончился победой "рейнджеров" со счетом 4:3, а Бучневич записал в свой актив две голевые передачи и за четыре минуты до финальной сирены забил один гол, ставший победным – 4:3 в пользу "джерс". По итогам игры Бучневич был признан второй звездой поединка.

В остальных играх НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду проиграла "Вегас Голден Найт" (1:4), "Филадельфия Флайерз" в овертайме дожала "Торонто Мэйпл Лифз" (3:2), а "Нэшвилл Предаторз" с аналогичным счетом, но по буллитам вырвал победу у "Аризоны Койотс" (3:2).