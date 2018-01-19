Семьи похищенных разведкой КНДР японцев подадут на Ким Чен Ына в Международный уголовный суд

Родственники похищенных разведкой КНДР японских граждан планируют отправиться в Гаагу на следующей неделе и подать в Международный уголовный суд на Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Киодо.

Семьи похищенных японцев заявили, что бездействие лидера Северной Кореи в плане урегулирования этой ситуации должно быть приравнено к нарушению прав человека. Японские власти знают об этой инициативе, заявил генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга. Правительство делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть японских граждан на родину.

Похищение японцев северокорейской разведкой в 1970 годы – один из самых острых вопросов, осложняющих отношения между странами. Впервые факт похищения только 13 человек власти КНДР признали в 2002 году, напоминает ТАСС. Тогда на родину вернулись лишь пятеро граждан Японии. Останки остальных отправили семьям, однако их не удалось идентифицировать.

В 2013 году по договоренности двух стран расследование о похищениях должна была возобновить специальная комиссия Однако северокорейские власти заморозили расследование после ужесточения санкций против Пхеньяна со стороны Токио.