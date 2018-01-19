Подросток, напавший на школьников в Улан-Удэ, намеренно ранил себя

Задержан подросток, напавший с топором на школьников в поселке Сосновый Бор в Бурятии. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в региональном Минздраве, пострадали 4 человека — трое учеников и педагог. Они доставлены в больницу, сообщает телеканал "Россия 24". Также госпитализирован сам нападавший. В прокуратуре уточнили, что он пытался ранить себя.

По данным ведомства, подросток зашел в здание школы с топором и ножом. После этого ворвался в класс, поджег тряпку и бросил ее в учителя. Затем ранил нескольких учеников.

В МЧС сообщили, что из-за возгорания из здания пришлось эвакуировать 500 человек. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следователи.

Между тем прокуратура предполагает, что у злоумышленника мог быть сообщник, передает ТАСС.