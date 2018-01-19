Смолов может заменить Обамеянга в дортмундской "Боруссии"

Российский футболист "Краснодара" Федор Смолов попал в сферу интересов главного тренера дортмундской "Боруссии" Петера Штегера. Форвард сборной России может выступить в качестве замены нынешнему нападающему "шмелей" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Известно, что габонец собирается покинуть ряды "Боруссии" ради перехода в лондонский "Арсенал". Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на немецкое издание Kicker, боссы немцев выражают недовольство тем, как себя ведет футболист. Он уже пропустил матч Бундеслиги против "Вольфсбурга", и теперь останется вне заявки на матч 19-го тура с "Гертой".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны испанской "Севильи".