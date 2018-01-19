Переход Вериссимо в "Спартак": названа новая цена игрока

Переход Вериссимо в "Спартак": названа новая цена игрокаЧитайте нас в Telegram
История с переходом игрока обороны бразильского клуба "Сантос" Лукаса Вериссимо в московский "Спартак" стала в это межсезонье одним из самых длительных сериалов. Бразилец то переезжает в Москву, то нет. Очередной виток процесса озвучил источник в "Сантосе": москвичи должны заплатить за защитника 10 млн евро.
Накануне член совета директоров клуба из Бразилии Рафаэль Вита сообщил журналистам, что "Спартак" даст окончательный ответ защитника в течение двух дней, до конца нынешней недели, напоминает "Спорт-экспресс". Судьба 22-летнего бразильца должна была решиться еще 18 января, однако "красно-белые" отложили окончательное решение вопроса.
Цена за переход Вериссимо колебалась в дни переговоров в диапазоне от 7 до 8,5 млн евро. И вот журналист французской L'Equipe Жилль Фавар сообщил, что москвичи должны заплатить за футболиста 10 млн евро. При этом стоит напомнить, что "Спартак" на эту же позицию рассматривает кандидатуру серба Николы Максимовича, которым владеет итальянский "Наполи".
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