Ядерное оружие, химатаки и реабилитация нацизма: Сергей Лавров выступил в ООН

Возможно ли полностью избавиться от оружия массового поражения, и что мешает это сделать? Ответ на этот вопрос пытались найти в ООН. Россию в Совете безопасности на этот раз представил Сергей Лавров. Глава российского МИД предложил создать новый механизм расследования химатак в Сирии — старый в Москве считают неэффективным, отмечая, что специалисты даже не были на месте применения отравляющих веществ. Кроме того Лавров посетил выставку, посвященную жертвам Холокоста, и провел несколько двусторонних встреч, в том числе, с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Ситуация на Корейском полуострове предъявляет мировой безопасности новые вызовы, и потому тему высоких дебатов в Совбезе, посвященных нераспространению оружия массового уничтожения, можно назвать горячей. У президента Казахстана, который впервые в истории страны занял место председателя, есть предложения по тому, как снизить напряженность.

"В качестве главной меры по устранению стимулов для обладания ОМУ считаю необходимым развивать юридически обязывающую систему гарантии ядерных держав государствам, которые добровольно отказываются от обладания атомным оружием, а также имеющим ядерный статус", — сообщил Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана.

А вот принуждать к такому отказу сами ядерные державы — маневр рискованный, об этом напомнил Совбезу Сергей Лавров.

"Россия не намерена присоединяться к договору "О запрещении ядерного оружия". Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех", — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Беспокоят нашу страну и попытки США сорвать ядерную сделку с Ираном, и всплеск химического терроризма на Ближнем Востоке. Расследование химатак в Сирии должен был проводить совместный механизм ООН и ОЗХО, но, благодаря усилиям Вашингтона, его по сути превратили в инструмент для политических обвинений против Дамаска. В том, что мандат комиссии не продлен, Никки Хейли теперь винит Москву.

"Специальная комиссия пришла к выводу о том, что и режим Асада, и ИГИЛ (запрещена в России) использовали химическое оружие. И обе стороны должны отвечать за свои действия. Однако одно государство мешает тому, чтобы Совет безопасности выполнил свой долг — и это Россия", — уверена Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН.

На самом деле Россия выступает как раз за то, чтобы механизм возродился. Просто его работа должна соответствовать нормам Конвенции по запрещению химического оружия. Противится этому именно Запад.

"На протяжении последних трех лет мы неоднократно предлагали принять резолюцию СБ ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением конкретных актов химического терроризма в Сирии и Ираке. К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химоружия террористами и выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска", — объяснил глава МИД России Сергей Лавров.

Делить всех на своих и чужих умудряются даже в таком однозначном вопросе, как отношение к нацизму. Против российской резолюции о недопустимости героизации гитлеровцев и их пособников в Генассамблее голосовали только США и Украина.

"Не может не тревожить тот факт, что в последнее время мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма. В ряде государств, в том числе, причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов", — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об их преступлениях в период Холоста напоминает открывшаяся в ООН выставка. Экспозиция, которую осмотрел и Сергей Лавров, посвящена подвигу советских врачей, спасавших освобожденных Красной Армией узников лагеря смерти Аушвиц.