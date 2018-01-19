Бывший полузащитник "Зенита" может стать игроком "Интера"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель может стать игроком миланского "Интера". Итальянский клуб собирается арендовать 29-летнего футболиста у китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

В переходе Витселя заинтересован главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти, хорошо знакомый с бельгийцем по работе в "Зените". Витсель отыграл за "Зенит" пять сезонов, в том числе и два года под руководством Спаллетти.

Полтора года назад Витсель мог оказаться в Италии, но переход Акселя в "Ювентус" сорвался. Прошлой зимой игрок сборной Бельгии предпочел "Ювентусу" китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".