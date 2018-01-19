Премьер Новой Зеландии ждет ребенка

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила в пятницу, что беременна и что ее первенец появится на свет в июне. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Кларк (спутник жизни Ардерн ведущий популярной телепрограммы о рыбалке Кларк Гейфорд) и я очень рады тому, что в июне наша команда расширится с двух до трех человек", — написала 37-летняя Ардерн.

Новое, коалиционное правительство во главе с Лейбористской партией (лидером которой является Ардерн) пришло к власти в Новой Зеландии в конце прошлого года. Ранее в течение 9 лет у власти в стране находилась Национальная партия, а лейбористы были в оппозиции, однако в середине прошлого года они избрали своим лидером Ардерн, сумевшую привести их к победе на выборах. К работе новое правительство приступило 26 октября, а за две недели до этого Ардерн узнала о своей беременности.