Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Навального

Конституционный суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу Алексея Навального.

Ранее Центризбирком принял решение отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки Алексея Навального на выборах президента России. Причиной стало отсутствие у кандидата пассивного избирательного права – у оппозиционера есть непогашенная судимость. Навальный подал жалобу в Верховный суд, однако 30 декабря она была отклонена.

Тогда оппозиционер направил в Конституционный суд России жалобу на противоречие закона о выборах президента РФ Конституции страны. Он просил КС признать неконституционным закон о выборах президента в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права. Об этом "Интерфаксу" рассказал представляющий его интересы юрист Иван Жданов.

В 2013 году Алексей Навальный был условно осужден по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".