Хоккей с мячом. Тренерский штаб сборной России назвал состав на чемпионат мира

Очередной чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля. Тренерский штаб сборной России во главе с Михаилом Юрьевым назвал имена игроков, которые выступят на мировом первенстве.

В состав сборной страны вошли вратари: Роман Черных ("Енисей"), Денис Рысев ("СКА-Нефтяник"). Защитники: Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба – "Енисей"), Павел Булатов ("Динамо", Москва), Василий Грановский ("СКА-Нефтяник"). Полузащитники: Алан Джусоев ("Хаммарбю", Швеция), Сергей Шабуров ("Динамо-Москва"), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба – "СКА-Нефтяник"), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба – "Енисей"), Вадим Архипкин ("Бруберг", Швеция). Нападающие: Артём Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба – "Енисей"), Евгений Дергаев ("Водник"), Владимир Каланчин ("Кузбасс"). Вернулся в команду Сергей Ломанов-младший, пропустивший чемпионат мира 2017 года. Не сможет выступить в Хабаровске семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин, лишь недавно приступивший к тренировке после перенесенной травмы.

Сборная России начнет чемпионат мира 29 января матчем со сборной Норвегии. 30 января российские хоккеисты сыграют с финнами, а 31 – с чемпионами мира шведами. На 2 февраля запланирован четвертьфинал с одной из команд группы В. Полуфиналы пройдут 3 февраля, а финал и матч за 3 место – 4 февраля.