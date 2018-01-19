Мэра Махачкалы подозревают в махинациях с землей

В доме и рабочем кабинете мэра Махачкалы Мусы Мусаева проходит обыск. Следователи и сотрудники ФСБ изучают документы.

По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев передал в собственность ОАО "АСПК" земельный участок площадью около 17,5 тысячи квадратных метров за 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом по заключению эксперта, его рыночная стоимость составляет более 81 миллиона рублей.

При этом Мусаев знал, что эта земля является собственностью Республики Дагестан. Тем самым он превысил свои должностные полномочия. Таким образом, незаконными действиями Мусаева нарушены интересы государства и причинен ущерб бюджету республики.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в отношении Мусаева возбуждено дело по статье "Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий". Расследование уголовного дела продолжается.