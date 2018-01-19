Подмосковный пенсионер отрубил собутыльнику руки и голову

В Подмосковье пенсионер убил соседа при совместном распитии спиртного, после чего отрубил ему руки и голову, передает РИА Новости.

Как сообщила в пятницу старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, 17 января 2018 года мужчины распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт, в результате которого один нанес другому ножевое ранение, после чего отрубил руки и голову потерпевшего.

Подозреваемый задержан. Следствие готовит обращение в суд об избрании меры пресечения в отношении пенсионера.