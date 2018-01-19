"Саутгемптон" заинтересован в спартаковце Промесе

Лидером "Спартака" Квинси Промесом заинтересовался очередной английский клуб. Голландского нападающего хочет видеть в своих рядах "Саутгемптон".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Саутгемптон" хотел бы видеть 25-летнего голландца у себя. Но "святых" может отпугнуть цена. "Спартак" не намерен продавать своего лидера мене, чем за 30 миллионов евро. Кроме того, сам Квинси хочет провести вторую часть сезона именно в "Спартаке".

Ранее спартаковцем интересовались "Ливерпуль" и "Эвертон". Но затем оба ливерпульских клуба отказались от идеи приобрести Промеса. В нынешнем сезоне Квинси забил в чемпионате России 10 мячей и сделал 5 голевых передач. В Лиге чемпионов Промес записал на свой счет два гола и два паса.