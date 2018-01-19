Перестрелка с поножовщиной в Волгограде: подозреваемые задержаны

В Волгограде задержаны трое мужчин, которые подозреваются в стрельбе в кафе.

Инцидент произошел в четверг вечером. Предположительно, между двумя компаниями возник конфликт, разбираться они вышли на улицу. В результате перестрелки один человек погиб, трое получили ранения. Сейчас двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.

Сегодня были задержаны подозреваемые, сообщили РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области. Один из них тоже получил огнестрельное и ножевое ранение бедра. Сейчас он находится в больнице под охраной.

Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям – "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Расследование продолжается.