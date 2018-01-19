ФИФА пожелала Георгию Джикии скорейшего выздоровления

Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил тяжелую травму – частичный разрыв передней крестообразной связки. 24-летний футболист сборной России вероятно пропустит чемпионат мира.

Георгий повредил колено в товарищеском матче с "Шанхаем СИПГ". Обследование подтвердило предварительный диагноз – частичный разрыв передней крестообразной связки. Джикии потребуется операция и длительное восстановление. Георгий стал четвертым футболистом "Спартака", получившим подобное повреждение. Ранее с подобное проблемой сталкивались Роман Зобнин, Артем Тимофеев и Георгий Тигиев.

Футболисты "Спартака" и сборной России, болельщики чемпионов страны желают Георгию скорейшего выздоровления. Не осталась в стороне ФИФА, выпустившая специальное сообщение "Желаем защитнику сборной России и "Спартака" Георгию Джикии скорейшего выздоровления!"

Травму Джикии прокомментировал вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов. "Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков, — приводит ТАСС слова Измайлова. — Я очень сильно расстроен. Георгий — душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту.