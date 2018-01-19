Рэпер-игиловец Deso Dogg убит в Сирии

В Сирии убит бывший немецкий рэпер Дэнис Кусперт, примкнувший к террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ, известный под сценическим псевдонимом Deso Dogg, передает РИА Новости.

Издание Bild сославшись на сайт, отслеживающий деятельность террористов, публикует несколько фото, на которых снято тело погибшего Кусперта. Под фотографиями — пояснение, в котором говорится, что Абу Тальха аль-Альмани (Кусперт) умер в среду в деревне сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Известно, что в октябре 2015 года телеканал CNN сообщил, что Кусперт был убит во время налета американской авиации в Сирии. Ранее Госдеп США внес Кусперта в список особо опасных международных террористов.

Бывший рэпер из Берлина присоединился к ИГ в 2012 году и служил пропагандистом и вербовщиком группировки. Несколько раз он фигурировал в видеороликах ИГ и один раз появился в кадре с отрезанной головой.

В 2014 году переводчица ФБР Даниэла Грин бежала в Сирию и вышла замуж за Кусперта. Спустя несколько недель Грин осознала свою ошибку и вернулась в США, где была арестована.

Женщина согласилась сотрудничать с властями. После двух лет тюремного заключения Грин вышла на свободу летом 2016 года.