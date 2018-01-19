Макарова и Веснина вышли в третий круг парного Australian Open

Олимпийские чемпионки по теннису в парном разряде россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина продолжают успешно выступать на Открытом чемпионате Австралии – первом в сезоне турнире "Большого шлема". "Посеянные" под номером №2 россиянки вышли в 1/8 финала.

Соперницами лучшей пары России во втором круге Australian Open были россиянка Ирина Хромачева и Далила Якупович из Словении. Интернациональный дуэт не смог противостоять натиску одной из лучших пар мира. Макарова и Веснина выиграли в двух партиях – 6:2, 6:3.